السيسي للمواطنين والمسؤولين: "الحنية مش طبطة".. ولن نعود إلى الفوضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن مصر "لن تعود إلى عصر الفوضى في كل شيء"، مطالبا المسؤولين والمواطنين بتحمل مسؤولياتهم، موضحا أن "الحنية مش طبطة" بل حل مشاكل الناس وتسهيل حياتهم، على حد تعبيره.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروعات تطوير شرق القاهرة، تعليقا على صورة للزحام المروري، إن مثل هذا الوضع منتشر في كثير من شوارع القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى، منتقدا عدم اتخاذ المحافظين ورؤساء الأحياء والوزراء المختصين قرارات للحد من ارتفاعات المباني السكنية وتأثيرها على التكدس والازدحام المروري.

وأضاف السيسي: "لما بقول الشعب لم يجد من يحنو عليه أو يرفق به، هو الحنية طبطبة لا، الحنية الحقيقية أنك توفر للناس أبسط حاجة أنه يمشوا بيسر وسلام"، وتابع بالقول: "ممكن ناس يتصوروا لما نوقف البناء أننا ضد مصالحهم، لا، اربط بين ما بتفكر فيه ومصلحتك الشخصية وبين المصلحة العامة للدولة وللناس".

وشدد السيسي مجددا على أن "الحنان الذي أقصده هو أن أحللك المشكلة وأسهلك حياتك"، وقال: "إذا كنت فاكر إن الحنية طبطبة، لا مش كده، الحنية مش طبطبة، الحنية للشعوب وللدول إنك تبص على ده وتقول ده يتحل إزاي".

وتعهد السيسي بأنه سيحاول عدم تعريض الناس للظلم في القرارات التي تتخذ من حل المشكلات، قائلا: "حتى لا يتوقف الكثير مننا أمام قرارات قد تجدوها غريبة لأنها تمسك أنت شخصيا وتقول إني ظلمتك، سأحاول ألا أظلمك في القرار الذي سيتخذ فيما يخص شيء مثل ذلك"، وأضاف: "يمكن الكلام الذي يقال الآن عن الطرق لكن صدقوني كل قطاعات الدولة اشتغلنا فيها بهذه الطريقة".

وأشار السيسي إلى مشروع "الروبيكي" لمدينة الجلود، قائلا إنه وصلت أنباء عن أن الناس بدأت تتعدى وتعمل عشوائيات داخل مدينة الجلود الجديدة، منتقدا تلك السلوكيات ومطالبا المسؤولين بإزالة أي تعديات فورا.

وأضاف: "نحن لن نعود لما كنا عليه من فوضى في كل شيء، هذا الموضوع انتهى، هذه مراحل عشناها واستحملنا فيها حتى تصل الدولة إلى مكانة تستطيع أن تجابه تحدياتها ومشاكلها، لكن هذه الفوضى غير مقبولة".