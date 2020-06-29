دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتفقت وزارة الخارجية الإسرائيلية مع تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، عادل الجبير، الإثنين، حول دور إيران بدعم الإرهاب في المنطقة.

وكان قد عقد الجبير مؤتمرا صحفيا مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، براين هوك، قال فيه إن " الاتفاق النووي اتفاق ضعيف ورغم ذلك واصلت إيران خرقه، ويجب على العالم أن يقف بحزم ضد سياسات إيران الإرهابية".

وتابع الوزير السعودي قائلا إن بلاده صادرت شحنة أسلحة كانت قد أرسلتها إيران للحوثيين في اليمن، وأكد أن تنفيذ اتفاق الرياض يصب في مصلحة "توحيد الصف اليمني"، حسب تعبيره.

ونوه الجبير إلى أن بلاده "تعتبر إيران الدولة الأولى التي تدعم الإرهاب في جميع أنحاء العالم" وحث المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لطهران.

#شاشة_الخارجية | وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء #عادل_الجبير : نحث المجتمع الدولي على تمديد حظر بيع الأسلحة لإيران https://t.co/xmWc9jtdYU

وعلقت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر على تصريح الجبير حول دعم إيران للإرهاب قائلة: "إيران منبع الإرهاب تغلغلت في 4 دول عربية سوريا لبنان اليمن العراق وخلقت مستنقعات من الفساد ناهيك عن زرع الفتنة والتعرض لدول الجوار... مع ازدياد العقوبات عليها فإن هؤلاء الملالي يتعجلون أجلهم، إيران عدونا جميعا"، على حد تعبيرها.