أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أول تعليق من مسؤول أمريكي على إعلان إيران عن إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس دونالد ترامب، اعتبر الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران بريان هوك، أنها خطة تجعل إيران "تبدو حمقاء".

وردا على سؤال لـCNN حول قرار إيران بإصدار أوامر اعتقال ضد الرئيس الأمريكي و35 مسؤولين آخرين بتهمة "اغتيال" قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قال هوك إنها "حيلة سياسية تجعل إيران تبدو حمقاء".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في الرياض، إنها "حيلة سياسية من قبل النظام الإيراني... إنها دعاية اعتدنا عليها". وتابع بالقول: "هذا لا علاقة له بالأمن الوطني أو السلام الدولي أو تعزيز الاستقرار، لذلك نراه على حقيقته، إنها حيلة دعائية لا يأخذها أحد بجدية وتجعل الإيرانيين يبدون أغبياء".

وحول إعلان إيران عن مطالبتها للإنتربول بإصدار مذكرات حمراء لاعتقال ترامب، قال هوك: "تقييمنا هو أن الإنتربول لا يتدخل ولا يصدر إشعارات حمراء على أساس القضايا ذات الطبيعة السياسية وهذه ذات طبيعة سياسية".

من جانبه، وصف الجبير الخطوة الإيرانية بأنها "مثيرة للضحك"، وقال: "إنه أمر مثير للضحك للغاية ويجب أن يكون في عرض كولبير"، في إشارة إلى البرنامج الساخر الذي يقدمه الإعلامي الأمريكي ستيفن كولبير.