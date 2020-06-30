صراع حفتر و"الوفاق الوطني" في ليبيا.. كل ما عليك معرفته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت دار الإفتاء التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، بالنفير العام ضد ما وصفته بـ"الغزو الروسي" للبلاد وأفتت بوجوب مقاتلة القوات الروسية وحرمت مهادنتهم أو الشراء والبيع منهم.

وقالت الإفتاء الليبية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك إن " مجلسَ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ، يدعو الشعبَ الليبيّ - الغيورَ على دينهِ وأرضِهِ - إلى النفيرِ العام، والانتفاضةِ الشاملةِ، للمقاومةِ المسلحةِ ضدَّ الغزوِ الروسيّ للمدنِ الليبيةِ، الذي بدأَ يتغلغَلُ في المدنِ والمطاراتِ والحقولِ النفطيةِ؛ ليبسطَ سيطرتهُ شيئًا فشيئًا على الأراضي الليبيةِ، وينهبَ ثرواتِها"، على حد تعبيرها.

وأضافت الدار في بيانها قائلة: " فيجبُ على كلِّ مسلمٍ قادرٍ قتالُهم، أينما وُجِدُوا، وحيثُما حلُّوا، ويحرمُ البيعُ والشراءُ منهم، ومهادنتُهم، والتعاملُ معهم بأيِّ صورةٍ كانتْ، وليس لهم في أرضِنا إلّا القتالُ".

بيانُ مجلسِ البحوثِ والدراساتِ الشرعيةِ بشأن المقاومة المسلحة لمواجهة الغزو الروسي بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ الحمدُ... Posted by ‎دار الإفتاء الليبية‎ on Monday, June 29, 2020

ولم يصدر عن موسكو تأكيد حول وجود قوات الفاغنر على الأراضي الليبية لدعم قوات شرق ليبيا أو ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وكانت قد اتهمت أمريكا روسيا بإرسال طائرات إلى ليبيا بعد تغيير طلائها في سوريا وذلك لتقديم غطاء جوي لقوات حفتر وهو ما لم تؤكده موسكو.