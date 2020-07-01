دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الرئاسة التركية، الأربعاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيجري زيارة عمل إلى قطر، الخميس، تستغرق يوما واحدا، وذلك في أول زيارة خارجية له منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن الرئيس أردوغان سيلتقي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأضاف البيان أنهما سيحثان "العلاقات بكافة جوانبها بين البلدين الشقيقين والصديقين"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وذكر بيان الرئاسة التركية أن أردوغان "سيتبادل مع أمير قطر وجهات النظر بشكل موسع حول القضايا الإقليمية والدولية". وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لأردوغان خارج البلاد، عقب جائحة فيروس كورونا.

من جانبه، قال الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "تحالف أخوي.. نفخر بوجوده بين قطر وتركيا الشقيقة التي نعتز بها وبمكانتها في العالم الإسلامي كقوة عالمية رفيعة الشأن، ونرحب بضيف البلاد الكبير فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في بلده الثاني قطر".