حمد بن جاسم: إسرائيل لا ترى داعيا لسلام جدي وأن العرب "في المخلاة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري الأسبق، إن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لسلام جدي، لافتا إلى أنها ترى العرب "في المخلاة"، على حد تعبيره.

فلا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي؟ وفي ظل هذا الوضع لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام وأن العرب (( في المخلاة))!

جاء ذلك ضمن سلسلة تغريدات نشرها الشيخ حمد وقال فيها: "حال أغلب الإعلام العربي المسموع والمقروء والمرئي يرثى لها! فجمهوره يدرك التردي الذي آل إليه ويستطيع أن يفند ويدحض ما يبثه هذا الإعلام، لأنه يدرك أن الإعلام في معظم الدول العربية ينطق بما تفرضه الحكومة وبما تمليه من توجهات حيال الأحداث في العالم العربي وفي العالم كله".

وتابع قائلا: "فتحت طائلة إرهاب الحكومات والقوانين التعسفية قيدت الحرية المسؤولة للإعلام التي تبتغي الإصلاح والتطوير دون فوضى، وأصبحت وسائل الإعلام العربية أبواقا تحارب الإسلام وتناصر إسرائيل وهي تصادر الأراضي الفلسطينية، وترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف: "فلا يغدو لتلك الشرعية أي أهمية وكثير من العرب الذين يفترض أنهم من أصحاب الحق يناصرون الطرف المعتدي؟ وفي ظل هذا الوضع لا يلوح في الأفق أي بادرة لسلام جدي، لأن إسرائيل لا ترى أن هناك داعيا لمثل هذا السلام وأن العرب (( في المخلاة))!"