أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- مع مرور نحو 500 يوم على اعتقاله، أطلقت السلطات المصرية سراح المواطن المصري الكندي ياسر الباز، بعد نحو أسبوع من الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترود مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطالبا بإطلاق سراحه.

وأفاد بيان لأسرة الباز، عبر تويتر، أن ياسر، البالغ من العمر 51 عاما، وصل إلى تورونتو الخميس بعد إطلاق سراحه من سجن طرة في مصر، بعدما أمضى قرابة 500 يوم في السجن دون اتهامات.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على الباز في فبراير/ شباط عام 2019 في مطار القاهرة الدولي قبل الصعود إلى رحلة جوية إلى كندا، وفقا لموقع حملة "FreeYasser.ca" الذي دشنته أسرته للمطالبة بإطلاق سراحه.

وقال ابنته أمل الباز الشهر الماضي إن أسرته كانت تخشى على صحته بعد أن بدأت تظهر عليه أعراض فيروس كورونا المستجد في السجن، وذكر موقع حملة إطلاق سراحه أنه تم نقله إلى الحبس الانفرادي.

وذكرت عائلة الباز في بيانها بعد الإفراج عنه أن "صحة ياسر تدهورت، وستكون أولويتنا القصوى هي علاجه الطبي الذي يحتاج إليه بشدة ".

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، في مؤتمر صحفي، إنه تحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مباشرة عن قضية" الباز.