إيران تعلن عن حادث في موقع نطنز النووي: التحقيقات جارية لمعرفة أسبابه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن وقوع حادث في إحدى الصالات بفناء موقع نطنز النووي، فجر الخميس، مؤكدة أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادث ونافية وقوع أي خسائر بشرية أو حدوث تلوث نووي.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي إن "إحدى الصالات المسقوفة في فناء موقع نطنز تضررت إثر تعرضها لحادث لكنه لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية ولم يعرقل الأنشطة الجارية في هذا المركز، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف كمالوندي أنه "لا داع للقلق نظرا لعدم وجود نشاط في الصالة المذكورة من احتمال حدوث التلوث"، وأوضح أن فرق من الخبراء يتواجدون في مكان الحادث لدراسة السبب، مشددا على أن الصالة "خالية من المواد النووية وغير ملوثة".

وتابع كمالوندي بالقول: "للأسف، انتشرت بعض الشائعات من قبل وسائل إعلام معاندة بشأن قضية التلوث، وهذا غير صحيح على الإطلاق. تتواجد فرق الخبراء في مكان الحادث وتقوم بالتحقيق في سبب وقوع هذا الحادث. كما حضر رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في الموقع ويقوم الأصدقاء والزملاء حاليا بدراسة القضية".

وأقر كمالوندي بوقوع خسائر مالية ومادية، قائلا إنه يجري تقييمها، وأضاف أن "هذا المكان لا يجري فيه نشاطات ولم تكن هناك مواد مشعة، ولم يكن أحد من القوى العاملة متواجد في المكان المحل وبالتالي لم تحدث خسائر في الأرواح".