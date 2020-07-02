دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّب الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، على تقرير الأمم المتحدة "الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة" واصفا إياه بأنه "يظهر الوجه الحقيقي لهذا النظام".

تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة ، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار.

جاء ذلك في تغريدتين للمسؤول السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "قرار المملكة بطلب تحقيق أممي مستقل جاء لتأكيد ما نعرفه عن النظام الإيراني وليقوم المجتمع الدولي بدوره لإيقاف ممارساته الخارجة عن القوانين والأعراف الدولية ومنع توريد الأسلحة له بأي شكل كان.."

وتابع قائلا: "تقرير الأمم المتحدة الذي يثبت تورط النظام الإيراني بالهجمات التخريبية على المملكة يبين الوجه الحقيقي لهذا النظام برؤيته الظلامية للمنطقة، في نفس الوقت الذي يبحث فيه جيرانه عن استقرار المنطقة وعلاقات حسن الجوار".

وكان مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قد قال إن "المملكة ستدافع وتتصدى لأي هجوم قد يطال أراضيها وستتخذ كافة الخطوات الممكنة للدفاع عن سيادتها وعن حدودها وجنودها ومواطنيها وبطبيعة الحال ستقوم بكل ما هو قانوني للدفاع عن حقوقها".

وأضاف المعلمي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن "دول المنطقة ليست مسرحاً لإيران ليتدخلوا فيها كيفما شاءوا وعليهم أن يبقوا بعيدين عن التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول وأن يهتموا بشؤونهم المحلية في إيران".