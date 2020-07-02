دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن القوات الأمنية في البلاد، "تتعامل حاليا مع شخص مسلح قام بإطلاق عدة أعيره نارية، أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا.

وأضافت الداخلية الكويتية، بحسب الوكالة، أن المنازل المجاورة لموقع الحادث، تضررت من إطلاق النار، مشيرة إلى أنه "تمت محاصرة منزل المطلوب بمنطقة علي صباح السالم، والسيطرة على الموقع".

وأوضحت الداخلية الكويتية حسبما نقلت كونا، أنه "جاري التعامل مع المسلح لحين القبض عليه".