"التحالف" يعرض مقاطع فيديو لاعتراض طائرات وصواريخ حوثية صوب السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف "دعم الشرعية" الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، عن تنفيذ "عملية نوعية" للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمالكي، الخميس، حول تفاصيل العملية العسكرية الفرعية ضد مليشيا الحوثي، حيث قال وفقا لما نقلته قناة الإخبارية السعودية: "كان هناك عملية عسكرية نوعية استجابت لتهديد الميليشيات الحوثية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار على المملكة العربية السعودية واستمرار الميليشيات الحوثية في الاستهدافات المتعمدة والممنهجة للمدنيين.."

فيديو | المالكي: تقوم الميليشيا الحوثية بتصنيع وتركيب الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والألغام في الأحياء السكنية #الإخبارية https://t.co/1E4eCQ3bEG

وعرض المالكي في المؤتمر الصحفي مقاطع فيديو من عمليات اعتراض وتدمير صواريخ وطائرات بدون طيار حوثية كانت تستهدف المملكة، لافتا إلى أن العملية التي تم من خلالها استهداف ومهاجمة مواقع مخازن وورش للصواريخ البالستية تابعة للحوثي في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، قائلا إن "القيادات الإرهابية من ميليشيا الحوثي لن يتم التهاون معها.. وعلى الميليشيا والقيادات الإيرانية في صنعاء التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين".

وتابع المالكي إن "إيران تخرق القرار الأممي الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، والنظام الإيراني يتعمد تقويض الأمن الإقليمي.. وتم تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة واعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية"، مشيرا إلى أن "مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم جبل النهدين كأحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية".