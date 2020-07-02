لبنان: القبض على أحد المشتبه بهم في جريمة اغتصاب طفل سوري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، الخميس، القبض على أحد المشتبه بهم المشاركين في جريمة الاعتداء الجنسي على طفل سوري، وذلك بعدما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تعذيب الطفل والاعتداء عليه من قبل عدة أشخاص.

وقالت شعبة العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان، إن عددا من المواقع الالكترونية ووسائل الإعلام تداول فيديو يُظهِر قيام عدد من الشبان بالتحرش الجنسي بقاصر مجهول الهوية، مما أثار استياءً كبيراً لدى الرأي العام.

وأضاف البيان: "على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية الضحية وهو سوري الجنسية من مواليد عام 2007"، حسب ما نقله موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وتابع البيان: "بالاستماع إليه بحضور مندوبة الأحداث في مركز المفرزة، أفاد أنه ومنذ حوالي عامين وخلال عمله في معصرة للزيتون، أقدم 8 اشخاص من الجنسية اللبنانية من مواليد، على التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه".

وأشار البيان إلى أنه "جرى عرض القاصر على لجنة طبية شرعية" وإن المشتبه بهم يواجهون تهم الاغتصاب والتحرش الجنسي. وأضاف البيان أن إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف أحد المشتبه بهم، وتم تعميم بلاغات بحث وتحر بحق المتورطين الآخرين.