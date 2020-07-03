السعودية: إحباط محاولة لتهريب 360 ألف حبة كبتاجون من الأراضي الأردنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحبط حرس الحدود السعودية محاولة لتهريب 360 ألف حبة "كبتاجون" المخدرة وذلك بعد أن حاول شخصان من الجنسية الأردنية إدخالها عبر الحدود البرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، المقدم مسفر القريني، إن بلاده أحبطت "محاولة تهريب ما مجموعه ثلاثمائة وستون ألف حبة من الحبوب المخدرة (الكبتاجون) في منطقة تبوك، وتم القبض على المتورطَين فيها وهما شخصان من الجنسية الأردنية، وذلك بعد رصد تجاوزهما حدود المملكة"، على حد تعبيره.

وأكد القريني أن السلطات السعودية رصدت الشخصين عند تجاوزهما الحدود البرية للمملكة في منطقة تبوك لتتوجه دوريات إلى موقع الحادث وتلقي القبض عليهما وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهما ويُحالا إلى الجهات المختصة.

وكانت قد ضبطت السلطات الإيطالية 84 مليون حبة كبتاجون حاول عناصر من تنظيم داعش تهريبها، ولم تكشف السعودية ما إذا كان الشخصان المقبوض عليهما على أراضيها يرتبطان بالتنظيم.