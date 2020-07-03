دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت مجموعة 42 التي تتخذ من العاصمة الإماراتية، أبوظبي، مقرا لها، عن توقيع مذكرتي تفاهم مع كل من الشركتين الإسرائيليتين، شركتي "رافاييل" و"أي إيه أي" الاسرائيليتين لمكافحة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

الجانب الإسرائيلي

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، ونص على أن "مجموعة 42 المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها وقعت مذكرتي تفاهم مع شركة رافاييل للأنظمة العسكرية المتقدمة وشركة إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء أي ايه أي وهما من كبار الشركات التكنولوجية الإسرائيلية من أجل التعاون في مجال البحث والتطوير وإيجاد حلول فعالة لمكافحة فيروس سارس - كوفيد 2 المسبب لجائحة كوفيد 19".

وأضافت الوكالة أن "توقيع المذكرتين كان عبر تقنية الاتصال المرئي فيديوكونفرنس بمشاركة مسؤولين من الشركات الثلاث الذين ناقشوا خلال حفل التوقيع آفاق تبادل الخبرات والتقنيات من أجل تطوير حلول متطورة ومبادرات طبية يستفيد منها ليس شعبي الدولتين فقط ولكن جميع شعوب العالم".

ونقل تقرير الوكالة على لسان الرئيس التنفيذي لمجموعة 42، قوله: "في مجموعة 42 نقوم بتبني التعاون كوسيلة للوصول إلى تقنيات أفضل وأكثر فعالية من أجل تعزيز الفائدة العامة.. وتقود دولة الإمارات العربية المتحدة المثل في الجهود الدولية من أجل التغلب على وباء فيروس كوفيد 19 وتتشرف مجموعتنا بأن يكون لها السبق في تبادل الموارد والخبرات في هذا المجال مع شركتي رافاييل وشركة آي ايه أي من أجل هذه القضية المهمة".