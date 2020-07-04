دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت النيابة العامة المصرية إنها تتابع ما جرى تداوله عبر الشبكات الاجتماعية بشأن اتهامات منسوبة لشاب، تقول إنه أجبر فتيات على "ممارسة أعمال منافية للآداب بالتهديد والإكراه".

وفي بيان أصدرته في وقت مبكر من صباح السبت، أوضحت النيابة المصرية أن وحدته للرصد والتحليل تابعت عن كثب ما تم تداوله خلال الأيام الماضية، مُشيرة أنها تتخذ إجراءاتها عبر الفحص، تمهيدًا لعرض الأمر على النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، لاتخاذ ما يلزم من الناحية القانونية.

وأضافت النيابة المصرية أنه لم تتلق إلى الآن سوى شكوى واحدة أرسلتها فتاة، مساء الجمعة، أبلغت خلالها عن تلقيها تهديدًا من المشكو في حقه في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وذلك من أجل ممارسة الرزيلة معها. وأكدت النيابة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الشكوى.

وقالت النيابة المصرية إنها حريصة على رعاية حقوق المواطنين على حد سواء، وأنها "الأمينة والقائمة على الدعوى العمومية وتحقيق العدالة الناجزة".

ويعد بيان النيابة هو أول بيان رسمي على عاصفة من الجدل مُستمرة منذ أيام في مصر، بعد نشر شهادات صادمة، كان ظهورها الأول عبر انستغرام.

ويواجه الشاب، الذي يقول البعض إنه ينتمي إلى أسرة ذات نفوذ اجتماعي كبير، اتهامات من عشرات الفتيات، بحسب الشهادات المتداولة، قلن إنه تحرش بهن، واعتدى عليهن جنسيًا.

وفي سياق متصل، طالبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الفتيات اللاتي قلن إنهن تعرضن للاعتداء الجنسي من قبل الشاب، بالتقدم ببلاغات إلى النيابة العامة، مؤكدة: "لو البنات متقدمتش ببلاغ، إحنا هنتقدم بيه".

ودعت رئيس "القومي للمرأة"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، جهات التحقيق بضمان السرية للمعلومات، لتشجيع الفتيات على التقدم ببلاغاتهن، قائلة إن المجلس سيقدم المساندة القانونية لهن.