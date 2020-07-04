دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، صورة مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي وصفته بـ"المناضل" مؤكدة على أنه سيصل إلى انجاز حل عادل لملف سد النهضة.

أثق وأراهن ان المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حلا عادلا لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولايضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل https://t.co/lRKMvnVJ19

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "أثق وأراهن ان المناضل آبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام سيعمل على إنجاز حلا عادلا لأزمة سد النهضة، يحفظ لأثيوبيا مصالحها ولا يضر بمصالح بقية دول مصب نهر النيل".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري قد شدد، الإثنين، على أن بلاده تعمل على حل أزمة ملف سد النهضة لا تعقيدها، مشيرا إلى أن القاهرة تعترف بحق إثيوبيا ببناء السد لكن دون أن يؤثر ذلك على مصالح شعبها وحصة البلاد من مياه النيل.

وقال شكري في كلمة وجهها لمجلس الأمن الدولي "عن بعد"، إن المشروع الإثيوبي لبناء السد وتشغيله دون التوصل لاتفاق مع دول المصب يهدد وجود 100 مليون مصري، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات المناسبة في هذه الحالة لحماية مصالح شعبها.