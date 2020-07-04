دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصفت وزارة الخارجية التركية، السبت، إدانة نظيرتها المصرية لعملياتها العسكرية في العراق بـ"الكوميديا السوداء".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان أصدره الجمعة: "بيان الإدانة الصادر عن وزارة خارجية جمهورية مصر العربية بحق عمليتَي المخلب النمر والمخلب النسر، لقواتنا المسلحة ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، الذي أوقع الظلم بحق مواطنينا والمواطنين العراقيين على حد سواء، واتهام البيان دولتنا بأنها مصدر عدم الاستقرار في المنطقة، غير مقبول"، وفقا لما نقلته قناة TRT الرسمية التركية.

وأضاف أقصوي في بيانه قائلا: "إدانة الواصلين إلى سدة الحكم عبر انقلاب، للعمليات التركية ضد الإرهاب، وتهديدهم بالتدخل في ليبيا لدعم (الجنرال خليفة) حفتر الانقلابي مثلهم، تُعد كوميديا سوداء"، على حد قوله.

وأشار المتحدث باسم الخارجية التركية إلى أن التصريحات المصرية لا تصب بمصلحة الشعب العراقي بل تخدم حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا "إرهابيا"، واصفا التصريحات المصرية بـ"اللا مسؤولة".

الخارجية التركية: إدانة مصر عمليتَي "المخلب النسر" و"المخلب النمر" للجيش التركي ضد الإرهابيين شمالي العراق، تُعد "كوميديا سوداء" https://t.co/neF1nINJv6

وكانت قد دانت الخارجية المصرية في بيان لها الجمعة "استمرار الانتهاكات التركية المستمرة" للسيادة العراقية، واعتبرت أن أنقرة تستتر بـ"دعاوى الأمن القومي الواهية".

واعتبرت القاهرة أن استمرار النهج التركي سيقوض الأمن والسلم الإقليميين، ودعت الجميع لاحترام السيادة العراقية، معتبرة أن أنقرة مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار في المنطقة.

بيان صحفي *** تدين جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٣ يوليو الجاري، استمرار الانتهاكات التركية... Posted by ‎الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية‎ on Friday, July 3, 2020

وكانت قد شنت تركيا عملية أسمته "المخلب النمر" شمالي العراق في يونيو/حزيران الماضي وقالت إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني، وهي الخطوة التي لاقت استنكارا شديدا من عدد من الدول العربية.