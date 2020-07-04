دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تسبب انفجار في محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة الأحواز، جنوب غرب إيران، السبت، بأضرار اقتصرت على الماديات دون الإعلان عن خسائر بشرية جراء الانفجار.

وقال التلفزيون الإيراني الحكومي "Press TV" إن حريقا ضخما وقع في محطة لتوليد الطاقة جنوب غرب إيران وتمت السيطرة عليه بعد ساعتين نتيجة جهود حاسمة من قبل عناصر الدفاع المدني المحلية".

وأشارت القناة الإيرانية إلى أن هذا الانفجار يأتي في وقت تشهد فيه إيران "درجات حرارة مرتفعة جدا"، وفق ما نقلت.

وكانت قد شهدت إيران حادثة منفصلة السبت في مدينة ماهشهر جنوب شرق إقليم خوزستان الغني بالنفط، في مركز للبتروكيماويات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ورُصد تسريب لغاز الكلورين أُدخل على إثره عدد من العاملين في المنشأة إلى المستشفى، وذكرت الوكالة أن الحادثة حدثت في تمام الساعة الرابعة و45 دقيقة بالتوقيت المحلي لإيران.

وأتت هاتان الحادثان بعد يومين من اندلاع حريق في مبنى بمجمع نطنز الإيراني النووي صبيحة الخميس، ما أسفر عن أضرار بالغة في البناء الذي يُعد أساسيا لبرنامج تخصيب اليورانيوم بالنسبة للحكومة الإيرانية.