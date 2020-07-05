دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الإعلامي المصري، عمرو أديب، الأحد، على وفاة الفنانة رجاء جداوي بعد العمل سوية على مدى 15 عاما، على حد تعبيره وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

١٥ سنه شغل معاكى يا ست الناس انا فعلا مكنتش عارف انه حييجى اليوم ده الله يرحمك ويصبرنى ويصبر اهلك وحبايبك فى كل مكان https://t.co/X6rkOdDusH

جاء ذلك في تغريدة لعمرو أديب على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "15 سنه شغل معاكي يا ست الناس انا فعلا مكنتش عارف انه حييجى اليوم ده الله يرحمك ويصبرني ويصبر اهلك وحبايبك في كل مكان.. لم تكن سيده عاديه قدره غريبه على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائي واحتواء مستمر كانت أم الجميع وكانت من أرقي الشخصيات التي عرفتها في حياتي وكل مكان كانت تشاركني فيه كان يحل التوفيق لن تعود رجاء الجداوي للحياة ذهبت واخدت معها كل المعاني الجميلة الله يرحمك ويصبرني على فراقك".

وكانت الفنانة قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، ورغم تحسن حالتها في البداية إلا أنها لم تصمد أمام الفيروس، بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي دخل العناية المركزة بالمستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية، ولفظت، اليوم الأحد، أنفاسها الأخيرة، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.

شاهد أول ظهور للفنانة الراحلة "رجاء الجداوي" في السينما المصرية وداعا #رجاء_الجداوي https://t.co/nZmJ8tZ2eb

ونشرت قناة روتانا مقطع فيديو يصور "أول ظهور للفنانة رجاء الجداوي في السينما المصرية"، وسط تفاعل واسع بين النشطاء، نستعرض لكم فيما يلي بعضا منه:

إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على فراقك يا #رجاء_الجداوي لمحزونون اللهم ارض عنها واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة 🤲🏻 💔

وداعً..... الفنانه رجاء الجداوي اجمل قلب وأنسانه عظيمه.... رحمة الله عليها.... #رجاء_الجداوي https://t.co/yT4wnRKY7c

لما تفلّ وانت تارك بصمات كلها حبّ وابداع وطيبة يبكيك العالم بأسره ❤️ #رجاء_الجداوي https://t.co/bYkyKFWH6O

حزين جداً علي وفاة الاستاذة رجاء الجداوي .. الله يرحمها يا رب و يصبر اهلها