وسط تفاعل واسع.. عمرو أديب يعلق على وفاة رجاء الجداوي بعد 15 سنه عمل معها

الشرق الأوسط
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رجاء الجداوي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الإعلامي المصري، عمرو أديب، الأحد، على وفاة الفنانة رجاء جداوي بعد العمل سوية على مدى 15 عاما، على حد تعبيره وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في تغريدة لعمرو أديب على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "15 سنه شغل معاكي يا ست الناس انا فعلا مكنتش عارف انه حييجى اليوم ده الله يرحمك ويصبرني ويصبر اهلك وحبايبك في كل مكان.. لم تكن سيده عاديه قدره غريبه على توليد الحب بشكل مستمر وتسامح لا نهائي واحتواء مستمر كانت أم الجميع وكانت من أرقي الشخصيات التي عرفتها في حياتي وكل مكان كانت تشاركني فيه كان يحل التوفيق لن تعود رجاء الجداوي للحياة ذهبت واخدت معها كل المعاني الجميلة الله يرحمك ويصبرني على فراقك".

وكانت الفنانة قد أصيبت بفيروس كورونا أثناء تصوير الحلقات الأخيرة من مسلسل "لعبة النسيان"، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية، ورغم تحسن حالتها في البداية إلا أنها لم تصمد أمام الفيروس، بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، حيث تم وضعها على جهاز تنفس صناعي اختراقي دخل العناية المركزة بالمستشفى، بعد تدهور حالتها الصحية، ولفظت، اليوم الأحد، أنفاسها الأخيرة، وفقا لما ذكرته بوابة الأهرام.

ونشرت قناة روتانا مقطع فيديو يصور "أول ظهور للفنانة رجاء الجداوي في السينما المصرية"، وسط تفاعل واسع بين النشطاء، نستعرض لكم فيما يلي بعضا منه:

 

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