دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف نائب وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية، صلاح الدين نمروش، أن طيرانا أجنبيا داعما لقائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، استهدف منشآت حيوية، في الوقت الذي تحدثت فيه وكالة الأناضول التركية عن استهداف قاعدة الوطية، ورحب النائب المصري مصطفى بكري بهذه الأنباء مشيرا إلى أن القصف دمر منظومات دفاع تركية.

وقال نمروش عبر صفحته على موقع تويتر: "الطيران الاجنبي الداعم لمجرم الحرب جاء كمحاولة فاشلة للتشويش على انتصار قواتنا الباسلة على الأرض استهداف اي منشئات حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد استمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان على الحكومة الشرعية الرد على هذا العدوان سيكون في الوقت والمكان المناسب".

الطيران الاجنبي الداعم لمجرم الحرب جاء كمحاولة فاشلة للتشويش على انتصار قواتنا الباسلة على الأرض استهداف اي منشئات حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد استمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان على الحكومة الشرعية الرد على هذا العدوان سيكون في الوقت والمكان المناسب.

من جانبها، ذكرت الأناضول التركية أن طيرانا مجهول الهوية قصف قاعدة الوطية ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الاستهداف "لم يسفر عن خسائر بشري" واقتصرت أضراره على التجهيزات الخاصة بالقاعدة.

بالمقابل، علق بكري على العملية قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عاش الطيران المجهول الذي دمر الدفاعات الجويه لحكومة أوردغان في قاعدة الوطيه ، وتمكن من قتل قائد عسكري تركي كبير و٦ ضباط آخرين وأصاب عشرات الجنود والضباط ، بعد سماع الخبر أردوغان هاج وماج ، وهدد وتوعد وأصيب بحالة من الهذيان ، أحلام أردوغان ستدفن في أرض ليبيا الحره"، على حد تعبيره.