دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأحد، عن التشكيلة الحكومية الجديدة في البلاد والتي تشمل دمج وزارات وهيئات وتغيير صلاحيات، بهدف الوصول إلى "حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن.."

الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة .. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد .. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة .. https://t.co/IcCS55bJ0c

وقال الشيخ محمد في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر: "الإخوة والأخوات بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد رعاه الله الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا.. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات.. نعلن اليوم أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات.. وتغيير صلاحيات ومسئوليات.. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات.. كالتالي: إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد.. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل.."

وتابع ملقيا الضوء على التغييرات الجديدة ومنها: "إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة.. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها.. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.. دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.. وإلحاق برنامج زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها.."

وأضاف: "تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد.. الأخ عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والأخ ثاني الزيوي وزير دولة للتجارة الخارجية... اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة.. دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرين.. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشئون الرئاسة.."

وأستطرد الشيخ محمد قائلا: " إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للنقل ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة.. دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع.. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين.. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار.. نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع.. وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية.."

وأردف: "دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.. وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيسا لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر.. استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسئولا عن هذا الملف.. بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً.. تعيين الأخ حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة.. وتحول رقمي شامل وكامل.. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه.. وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أية ظروف.."