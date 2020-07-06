دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنغسيري، إن بلاده لديها "مدن عائمة" وأنظمة صاروخية "تحت الأرض" بطول الساحل الإيراني، تغطي منطقة الخليج وبحر عُمان.

وفي مقابلة مع صحيفة "صباح صادق" الأسبوعية الإيرانية، نُشرت الأحد، اعتبر تنغسيري أن إيران تعد "كابوس أمريكا" في الخليج، مُضيفا: "يعرف عدونا أن هناك مُدنًا عائمة تحت الأرض (تابعة) للجيش والحرس الثوري في جميع أنحاء ساحل الخليج، لكن معلوماته ليست دقيقة، يمكنني قول شيء آخر، هو أننا في كل مكان في الخليج وبحر عمان".

وتابع تنغسيري: "في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، كما هو الحال في المجال الجوي. لدينا مدن عائمة تحت الأرض وصواريخ (مُوجهة) من الشاطئ إلى البحر.. وسنعرضها كلما رأى كبارنا (ذلك) مناسبًا".

وأشار تنغسيري إلى أن إيران شكلت "تعبئة بحرية على طول الساحل البالغ طوله 2200 كيلومتر"، وذلك بقوة قوامها أكثر من 23 ألف جندي.

وأوضح وقال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني: "ساحلنا كله مُسلح، وتم تعزيز جميع مدن الجيش والحرس الثوري تحت الأرض بأنظمة دفاعية مختلفة على جميع السواحل الجنوبية، والساحل مسلح بالكامل".

وقال تنغسيري إن طهران تقوم بمتابعة استخباراتية كاملة لمنطقة الخليج، وأن "كل سفينة، من بداية دخولها عبر مضيق هرمز حتى خروجها، نحن نعلم بالضبط مكانها، وما تفعله، وهي في مرمانا المباشر... صواريخنا لديها مدى كبير".

وأشار تنغسيري إلى أنه في الوقت الحالي، تمتلك القوة البحرية للحرس الثوري قاعدتين بحريتين مستقلتين على بحر عمان، في منطقتي جاسك وتشابهار.