للمرة الرابعة في غضون 10 أيام.. انفجار جديد في إيران يودي بحياة شخصين

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وقع انفجار جديد في إيران، وهذه المرة في مصنع للصلب جنوب العاصمة، طهران، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، صباح الثلاثاء، وفقا لوكالة مهر الإيرانية.

وحدث الانفجار في منطقة جنوب طهران تسمى، كهريزاك، وذلك نتيجة "تقصير في ملء أسطوانات الأكسجين"، وفقا لما ذكره حاكم المنطقة، أمين بابئيل، وفقا لمهر.

ومنذ 27 يونيو/حزيران الماضي، هزت إيران ثلاثة انفجارات إذ وقع الأول في محطة للغاز بمدينة الأحواز جنوب غربي البلاد، في حين حدث الثاني في مجمع طبي بطهران ما أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة 14 آخرين.

أما الانفجار الثالث فوقع في موقع نطنز النووي دون أن يسفر عن ذلك وقوع خسائر بشرية، وفقا للجهات الصحية في البلاد.

ولم تكشف طهران عن الأسباب التي أدت للانفجار في نطنز بعد إذ أكدت أنها ستميط اللثام عن ذلك في الوقت المناسب لدواع أمنية.