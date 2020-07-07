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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو التابع لكومة الوفاق الليبية استهدف منظومة دفاع روسية في مدينة سوكتة التباعة للجفرة في ليبيا، ما أسفر عن سقوط قتلى، وفقا لما ذكرت قناة TRT الرسمية التركية.

ونقلت القناة تصريحات أدلى بها المصدر العسكري لها وقال فيها: "سقوط قتلى من مرتزقة فاغنر الروس إثر تدمير سلاح الجو للحكومة الليبية منظومة دفاع جوي روسية بمشروع الحمام في مدينة سوكتة التابعة للجفرة".

#عاجل | متحدث عسكري يؤكد لـTRT عربي سقوط قتلى من مرتزقة #فاغنر الروس إثر تدمير سلاح الجو التابع للحكومة الليبية منظومة دفاع جوي روسية بمشروع الحمام في مدينة #سوكنة التابعة للجفرة https://t.co/NBazZ4bODC

وفي سياق متصل، نفت وكالة الأناضول الرسمية التركية الأنباء التي تحدثت عن مقتل 3 جنرالات أتراك في غارة جوية على قاعدة "الوطية" في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الأخبار "محاولات بائسة" لرفع معنويات المقاتلين في صفوف القوات التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

تواصل حسابات ومواقع إخبارية، بل وصحف معروفة، اختلاق أخبار لا أساس لها من الصحة تهدف إلى رفع معنويات أفراد ميليشيا حليفهم خليفة حفتر، منها مزاعم مقتل واعتقال جنرالات أتراك في #ليبيا. https://t.co/fHiKHP2zF3

واستعرضت الأناضول في خبر لها عددا من مقاطع الفيديو والتغريدات والأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مصرية وليبية حول مقتل جنرالات أتراك باستهداف "الوطية" معتبرة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وقالت الوكالة: "إن خبر مقتل ثلاثة جنرالات أتراك واعتقال آخرين لا صحة له على الإطلاق وأنه ليس أكثر من محاولات يائسة لرفع معنويات أفراد ميليشيا خليفة حفتر التي تعاني من هزائم عسكرية وانهيارات نفسية"، على حد قولها.

وأضافت الأناضول قائلة في خبرها: "كما أن اعتماد فيديوهات وصور لا صلة لها بالأخبار المختلقة إن دل على شيء فإنما يدل على هزيمتهم الأخلاقية وهي هزيمة مضافة إلى هزائمهم العسكرية"، حسب تعبيرها.