أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا بدول الخليج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصل مجموع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول الخليج إلى أكثر من نصف مليون حالة إصابة وذلك وفقا إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

وقد بلغ عدد الإصابات في السعودية بنحو 217 ألف حالة لتصبح الأولى في قائمة دول الخليج الأكثر عدد بإصابات فيروس كورونا لتليها قطر بنحو 100 ألف حالة ثم الإمارات بمـجموع 52 ألف إصابة، وبعدها الكويت بما يقرب 51 ألف حالة، ثم عُمان بحوالي 48 ألف حالة وأخيراً البحرين بنحو 30 ألف حالة.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه عدد حالات الإصابة لكل دولة وترتيبهم ابتداءً من الدول ذات الحالات الأكثر إلى الأقل.