دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، صورة من عملية شراء أسهم بشركة بورشه الألمانية للسيارات العام 2009، والشرط الذي تقدمت بخ قطر وتحقق قبل إتمام الصفقة.

جاء ذلك في تعليق على صور نشرها الشيخ حمد بن جاسم على صفحته الرسمية بموقع مشاركة الصور "انستغرام" حيث قال: "شتوتغارت اغسطس 2009 اثناء تنفيذنا شراء اسهم بورشه وفولكس فاغن واشترطنا قبل الشراء ان نعقد صلح بين العائلتين عائلة بورشه وعائلة بيش وهم ابناء عم احفاد بورشه المؤسس ولله الحمد منذ ذلك الوقت اصبحت شركة واحده ضخمه تملك بها قطر حوالي 17%".

وكان الشيخ حمد بن جاسم قد نشر صورة نهاية مايو/ أيار الماضي، مع سيارة كلاسيكية قائلا في تعليق: "صوره لي في ايطاليا تذكرني بالصيف قبل (كورونا)".

ويذكر أن صندوق الثروة السيادية الضخم في قطر يُقدر بـ335 مليار دولار (العام 2017) استثمر أكثر من 30 مليار دولار في الأسهم ومليارات أخرى في أصول مختلفة. وقد تأسس الصندوق، الذي أطلق عليه اسم جهاز قطر للاستثمار، في عام 2005 بهدف تنمية الأموال التي جنها الدولة من الموارد الطبيعية فيها.