رئيس مجلس الأمة الكويتي يرد على الطعن بذمته المالية والتربح من المنصب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، على الاتهامات والطعن بذمته المالية إلى جانب اتهامه بالتربح من مصبه الرسمي.

والذي طعن صراحة بذمتي المالية وبالتربح من منصبي كرئيس لمجلس الأمة، وهي ادعاءات لو صحت لوجب محاسبتي عليها -٢

جاء ذلك في سلسلة تغريدات للغانم قال فيها: "ما يتم تصويره بشأن قيامي بتقديم شكاوى ضد مغردين هو أمر غير صحيح.. لكنني تقدمت بشكوى ضد اعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي (حشد) على خلفية البيان الذي اصدره المكتب (بتاريخ 2020/2/20)، وعلى من أعاد نشر البيان، والذي طعن صراحة بذمتي المالية وبالتربح من منصبي كرئيس لمجلس الأمة، وهي ادعاءات لو صحت لوجب محاسبتي عليها.."

ما يتم تصويره بشأن قيامي بتقديم شكاوى ضد "مغردين" هو أمر غير صحيح .. لكنني تقدمت بشكوى ضد اعضاء المكتب السياسي لحركة العمل الشعبي "حشد" على خلفية البيان الذي اصدره المكتب (بتاريخ 2020/2/20 ) ، وعلى من أعاد نشر البيان، -١

وتابع قائلا: "ولعلّي بهذه الشكوى التي تقدمت بها انطلاقا من حقي في اللجوء إلى القضاء كما رسمتها المادة ١٦٦ من الدستور، أفسح المجال لهم لإثبات ما ادعوه بحقي أمام القضاء العادل.. والبيّنة على من ادعى.."

وأضاف: "ولعل من نافل القول التأكيد على أن الطعن بذمتي المالية والادعاء بأمور تدخل في صميم سمعتي الشخصية، أمر، وحرية الرأي وانتقاد عملي السياسي والبرلماني امر آخر.. لذا اقتضى التوضيح والتنويه".