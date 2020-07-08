ناشطة سعودية في مقابلة مع قناة إسرائيلية عن تفجيرات إيران: "إذا خلفها حلوين مثلكم استمروا"

الشرق الأوسط
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ناشطة سعودية في مقابلة مع قناة إسرائيلية عن تفجيرات إيران: "إذا خلفها حلوين مثلكم استمروا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرت الناشطة السعودية سعاد الشمري، مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية تمنت خلالها أن يبدأ التعاون بين بلدها وإسرائيل في المجالات شتى ورحبت باستهداف المنشآت الإيرانية إذا كان خلفها "ناس حلوين"، في إشارة للإسرائيليين.

وأعادت الشمري نشر جزء من مقابلتها مع القناة الإسرائيلية، وقالت خلالها: "أتمنى أن نبدأ بالتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، اليوم قبل بكرا".

وأضافت الناشطة السعودية قائلة: "إسرائيل مش عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا"، وتطرقت إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت إيرانية منها موقع نووي قائلة: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم GO Ahead (امضوا قدما)"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

ونقلت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) تصريحات الناشطة السعودية.

وكانت قد ظهرت الشمري في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية في أغسطس/آب من عام 2019 وأعربت عن رغبتها بزيارة إسرائيل، وتعرضت لانتقادات بسبب هذه المقابلة.

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