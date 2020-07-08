دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أجرت الناشطة السعودية سعاد الشمري، مقابلة مع قناة "كان" الإسرائيلية تمنت خلالها أن يبدأ التعاون بين بلدها وإسرائيل في المجالات شتى ورحبت باستهداف المنشآت الإيرانية إذا كان خلفها "ناس حلوين"، في إشارة للإسرائيليين.

وأعادت الشمري نشر جزء من مقابلتها مع القناة الإسرائيلية، وقالت خلالها: "أتمنى أن نبدأ بالتعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري، اليوم قبل بكرا".

وأضافت الناشطة السعودية قائلة: "إسرائيل مش عدوتنا، إيران مثلا عدوتنا"، وتطرقت إلى سلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت إيرانية منها موقع نووي قائلة: "إذا كانت هذه التفجيرات خلفها ناس حلوين زيكم GO Ahead (امضوا قدما)"، في إشارة إلى الإسرائيليين.

#شاهدوا الناشطة السعودية البارزة@SouadALshammary في مقابلة خاصة مع قناة "كان" العبرية: "أتمنى أن يبدأ التعاون بين #اسرائيل و #السعودية فورا". وأضافت الشمري في حديثها مع مراسلنا @kaisos1987: إسرائيل ليست عدوا للسعودية حيث لقبت إسرائيل ب"ناس حلوين" على تدمير المنشآت الإيرانية. https://t.co/3fGXqaO3HT

ونقلت صفحة وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر موقع تويتر (إسرائيل بالعربية) تصريحات الناشطة السعودية.

وكانت قد ظهرت الشمري في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية في أغسطس/آب من عام 2019 وأعربت عن رغبتها بزيارة إسرائيل، وتعرضت لانتقادات بسبب هذه المقابلة.