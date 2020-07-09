وفاة نائب حاكم الشارقة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي في بريطانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفي يوم الخميس الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال تواجده في المملكة المتحدة.

ونعى ديوان الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ أحمد، مشيراً إلى أنه تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة 3 أيام اعتباراً من وقت وصول الجثمان.

وكان الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي قد شغل أيضاً منصب الرئيس الفخري لشركة دانة غاز ورئيس مجلس نفط الشارقة.

كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي في تغريدات عبر حسابيهما على موقع تويتر.

تعازينا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ولشعب الإمارات في وفاة الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي طيب الله ثراه ... عظم الله أجركم .. وأحسن عزاءكم .. وألهمكم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون

رحم الله تعالى الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي.. خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي وأبناء الفقيد وأسرته .. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله مع الأبرار ويلهم أهله وذويه وجميع أسرة آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وبحسب المركز الإعلامي لحكومة الشارقة، سيتم تقبل التعازي بوفاة الشيخ أحمد طوال فترة العزاء عبر الاتصال الهاتفي.