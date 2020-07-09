رئيس وزراء العراق يزور عائلة هشام الهاشمي: الجريمة لن تمر دون عقاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أسرة الكاتب والباحث الأمني الراحل هشام الهاشمي، والذي قتل قبل يومين على يد مسلحين أمام منزله في العاصمة بغداد.

وأكد الكاظمي في تغريدة له على تويتر، مساء الأربعاء، أن حكومته "مصممة على ملاحقة الجناة"، وأن "الجريمة الجبانة لن تمر دون عقاب"، مختتمًا بأن "سيادة القانون سيكون لها دائمًا الصوت الأعلى والأخير".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يزور عائلة الشهيد هشام الهاشمي . https://t.co/EGhL9koK5c

كان رئيس الوزراء العراقي، شدد، في وقت سابق، على تأكيد تنفيذ توجيهاته إلى الأجهزة المعنية بالإسراع في إتمام التحقيق في جريمة مقتل الباحث هشام الهاشمي، و"رفع النتائج، وتقديم الجناة الى عدالة القضاء"، وذلك خلال رئاسته للمجلس الوزاري للأمن الوطني.

واغتال مسلحون مجهولون، الاثنين، الخبير الأمني والاستراتيجي البارز هشام الهاشمي، أمام منزله في العاصمة العراقية بغداد، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن منفذي الهجوم لاذوا بالفرار بعدما قاموا باغتيال الهاشمي أمام منزله، قبل وفاته في المستشفى مُتأثرا بإصابته.

من جانبه، قال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، إن مقتل الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، هشام الهاشمي، "لا يجب أن يمر بلا عقاب، وحذار من جر البلد إلى وحل العنف.. فالعراق بحاجة إلى السلام"، مضيفا، في تغريدة له على تويتر، "ولتعلموا أن اغتياله لن يكون تكميما لأصوات الحق".