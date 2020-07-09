دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية القطري، الضوء على اقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق الصخيرات، الذي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بوصفها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، لافتا إلى أن دولا أيدت هذا الاتفاق في البداية ثم قامت بدعم فصائل المعارضة ضد الحكومة.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : دولة قطر تكرر إدانتها لممارسات الميليشيات الخارجة عن الشرعية في ليبيا. وتحذر من دعم طرف معين ضد طرف آخر. والسبيل لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام باتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين. https://t.co/tJOnyCJxOj

جاء ذلك في بيان القاه الوزير القطري باجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، حيث قال وفقا لما نقلته خارجية بلاده: "منذ أكثر من عام، كانت العاصمة الليبية طرابلس مسرحاً لهجمات الميليشيات غير الشرعية، التي استهدفت المدنيين الليبيين الأبرياء والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وقد ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، حتى في خضم وباء كوفيد-19، عندما استهدفت ضربة صاروخية مستشفى مجهزاً لعلاج مرضى الفيروس التاجي في طرابلس".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ : الحل السياسي للأزمة الليبية القائم على الحوار والتفاهم يجب أن يتضمن آلية دولية واضحة وفعالة لمحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه الاتفاقات. ومحاسبة الفصائل على الوضع الراهن في #ليبيا والدول التي تمكنها من انتهاك القانون الدولي. https://t.co/8o6aavcVdb

وأضاف: "دولة قطر تكرر إدانتها لهذه الممارسات الخطيرة وغير القانونية. كما تحذر من دعم طرف معين ضد طرف آخر.. لقد أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين".

وتابع قائلا: "للأسف، أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية، لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المتعارضة وتمكينها ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن".

واردف: "لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحاسب بعض الفصائل على الوضع الراهن في ليبيا فحسب، بل عليه أيضاً أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون الدولي. وللأسف، شهدنا انتهاكات منهجية ضد حكومة الوفاق الوطني بينما التزم المجتمع الدولي الصمت".