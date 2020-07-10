مسؤولة إيرانية تعلق على "وقوع انفجار تلاه انقطاع كهرباء" غرب طهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عقّبت ليلى واثقي، حاكمة مدينة قدس، غرب العاصمة الإيرانية، طهران، على ما تداولته وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وقوع انفجار تلاه انقطاع بالتيار الكهربائي، فجر الجمعة، مؤكدة أن الاخبار الواردة في هذا الصدد "هي مجرد شائعات".

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها واثقي لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، وقالت فيها: "لم يحدث اي انفجار في مدينة قدس او حتى مدينة كرمدرة وان انقطاع الكهرباء امام مستشفى 12 بهمن في الساعة العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي (الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش) كان لمدة 5 دقائق فقط".

وتابعت المسؤولة الإيرانية قائلة إن "لم تؤكد أي من المؤسسات الأمنية وقوع انفجار في مدينة قدس او مدينة كرمدرة وأن الاخبار الواردة في هذا الصدد هي مجرد اشاعات".

وذكرت وكال فيارس في تقريرها: "في الواقع فان الصورة التي تم بثها على أنها تعود للانفجار المزعوم هي صورة لقصف قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني".