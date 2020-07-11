دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على صدور قرار تحويل معلم آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد، واصفا ذلك بأنه "يوم من أيام الله".

الحمد لله ...بعد ٨٦ عاما وبقرار من القضاء التركي يرفع الآذان من جديد من مسجد أيا صوفيا ... يوم تاريخي من أيام الله. #AyasofyaCamii https://t.co/hcWp3sAmA8

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لأقطاي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: " الحمد لله.. بعد 86 عاما وبقرار من القضاء التركي يرفع الآذان من جديد من مسجد أيا صوفيا ... يوم تاريخي من أيام الله".

مشاهد الفرحة الممزوجة بالدموع تعيد إلى الأذهان مشاهد فتح قسطنطينية في زمن محمد الفاتح رضي الله عنه #AyasofyaCamii https://t.co/9MOZTBhh4w

وتابع قائلا: " مشاهد الفرحة الممزوجة بالدموع تعيد إلى الأذهان مشاهد فتح قسطنطينية في زمن محمد الفاتح رضي الله عنه.. هذا يوم فرح وسرور لكل المؤمنين في أصقاع الأرض، ويوم حزن وتعاسة على كل المتربصين بتركيا خصوصا في محور الشر".

رفع آذان العصر من مسجد آيا صوفيا بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بفتحه أمام المصلين على إثر حكم قضائي بإبطال قرار تحويله إلى متحف https://t.co/63XzQ6HEvr

ونشرت قناة TRT التركية الرسمية مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، يظهر لحظة رفع الأذان من مسجد أيا صوفيا وسط تشديدات أمنية، قائلة بتعليق: " رفع آذان العصر من مسجد آيا صوفيا بعد توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً بفتحه أمام المصلين على إثر حكم قضائي بإبطال قرار تحويله إلى متحف".