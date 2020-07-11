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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نشر الجيش المصري، السبت، مقطع فيديو أظهر المناورة التي أجراها قرب الحدود البحرية مع ليبيا والتي سُميت بمناورة "حسم 2020".

ونشر المتحدث العسكري باسم الجيش المصري عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر مقطع فيديو كشف تفاصيل المناورة، إذ أظهر المقطع أن مرحلة من المناورة بدأت بضربات جوية مركزة عبر عدد من الطائرات الهجومية لـ"مراكز العدو"، تزامنا مع إنزال مظلي لتأمين "رأس الشاطئ".

ونفذت الوحدات البحرية أنشطة تدريبية في "إطار العملية البرمائية"، عبر إطلاق قذائف من البحر والضغط على الغواصات المعادية، كما نفذت القوات الخاصة البحرية "عمليات ناجحة" عبر الزوارق السريعة، بالإضافة لعدد من الأنشطة التدريبية البحرية والجوية.

وبدأ المقطع بكلمات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال فيها: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا"، ثم يضيف قائلا: "إذا كان يعتقد البعض أن يستطيع تجاوز الخط سرت الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".

ويُشار في نهاية المقطع إلى أن المناورة جاءت في الاتجاه الاستراتيجي الغربي لمصر في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، في إشارة إلى تقدم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية والحديث عن اقتراب "معركة سرت".