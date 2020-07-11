دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده اتخذت قرار فتح "آيا صوفيا" للعبادة بناء على رغبة الشعب التركي ودون الاكتراث لما يقوله الآخرون.

وقال أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "اتخذنا هذا القرار باعتباره حقاً لنا، وبناءً على رغبة شعبنا دون اكتراث لما يقوله الآخرون".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "الذين لم يتخذوا أي خطوات للحد من معاداة الإسلام في بلدانهم يهاجمون إرادة تركيا في استخدام حقوقها السيادية"، على حد تعبيره.

وكانت قد قررت تركيا تحويل متحف آيا صوفيا لمسجد وفتحه للعبادة أمام المصلين وهو القرار ال1ي أثار أسف عدد من الدول الأوروبية التي اعترضت على هذا القرار.