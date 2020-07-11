دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن موقف بلاده "شفاف وواضح" فيما يتعلق بالأزمة الخليجية بين المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (بالإضافة إلى مصر) من جهة وقطر من جهة أخرى.

موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة.

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

الاجراءات الذي اتخذها الرباعي الغادر : هي المساس بالاعراض اخراج اهل قطر من فنادق مكه ومنعهم من زيارة بيت الله الحرام والتجسس والفبركات وقانون منع التعاطف وووو ، لن يطهركم التاريخ من نجاسة قراراتكم https://t.co/7iiGbwGTiS

من جهته رد أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية على تغريدة قرقاش قائلا: "الاجراءات الذي اتخذها الرباعي الغادر: هي المساس بالأعراض اخراج اهل قطر من فنادق مكة ومنعهم من زيارة بيت الله الحرام والتجسس والفبركات وقانون منع التعاطف وووو، لن يطهركم التاريخ من نجاسة قراراتكم".

ويذكر أن الشرارة الأولى للأزمة بدأت في الـ24 من مايو/ أيار، بعد نشر وكالة الأنباء القطرية الرسمية كلمة منسوبة للأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، انتقد فيها اتهام بلاده بدعم الجماعات الإرهابية وتصنيف الإخوان المسلمين على أنهم جماعة إرهابية والدفاع عن حزب الله وحركة حماس وإيران، وهو الذي نفته السلطات القطرية قائلة إن وكالة الأنباء "تعرضت لاختراق."