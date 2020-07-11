خط زمني يعرض التحولات التي طرأت على آيا صوفيا عبر السنين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في أعقاب القرار الذي صدر بتحويل المعلم التاريخي الشهير "آيا صوفيا" في إسطنبول إلى مسجد. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته يوم الجمعة بأن القرار "اتخذته السلطات القضائية والتنفيذية في البلاد"، في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء المرسوم الحكومي الصادر في عام 1934 بتحويل "آيا صوفيا" إلى متحف. وتواجه تركيا وأردوغان انتقادات دولية واسعة، على خلفية القرار فيما يخص هذا المعلم التاريخي الذي تعتبره منظمة اليونسكو "إرثًا تاريخيًا".

"آية صوفيا" والذي يعد دليلاً على التغييرات الدينية الكبيرة التي طرأت على تركيا يعتبر من أهم المعالم الدينية والتراثية في العالم. وقد واجه العديد من الأحداث منذ نشأته بعام 360 ميلادي. إليكم بعض هذه الأحداث التي طرأت على هذا المعلم التاريخي عبر السنين.