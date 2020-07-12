دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، فرض غرامة تُقدر بـ10 آلاف ريال سعودي (2700 دولار أمريكي) على من يدخل المشاعر المقدسة دون تصريح في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية: " تقرر معاقبة كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بلا تصريح بدءً من تاريخ 28 / 11 / 1441هـ، وحتى نهاية اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، بغرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة".

وأضاف المصدر قائلا إنه يهيب بـ"كافة المواطنين والمقيمين للالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق والممرات المؤدية إلى المشاعر المقدسة لمنع المخالفات وضبط أي محاولة للدخول إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة وتطبيق العقوبات بحق كافة المخالفين"، عل حد تعبيره.

وكانت قد أعلنت السعودية في 6 يوليو/تموز الجاري ضوابط مُنظِمة لموسم الحج المقبل، وذلك عبر بروتوكول صحي من شأنه تنظيم شؤون الحجاج، في غضون أزمة فيروس كورونا.