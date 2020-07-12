أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نظرا لأن الإسلام يمنع عرض صور الأشخاص في المساجد، يعتزم مسؤولون أتراك استخدام الأضواء والستائر لحجب الصور المعلقة على جدران متحف "آيا صوفيا" عند أداء الصلاة، وذلك بعد أن أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرارا بتحويله لمسجد.

وأكد رئيس منظمة الشؤون الدينية في تركيا، علي إرباش، إن الصور ستُغطى عندما يُحول المتحف والكنيسة سابقا إلى مسجد في 24 يوليو/تموز الجاري.

وقال إرباش للتلفزيون التركي: "عندما نبدأ بالعبادات في 24 يوليو سنقدم طلبا لتغطية الرسومات بطريقة أو بأخرى أو بتخفيف الإضاءة عليها باستخدام الإمكانيات التقنية وعرضها أمام الزوار لرؤيتها بعد الانتهاء من الصلاة عبر فتح أو إغلاق الستائر".

وكان قد أصدر أردوغان قرارا رئاسيا، الجمعة، يقضي بتحويل إدارة المبنى من وزارة الثقافة إلى رئاسة منظمة الشؤون الدينية، وحكم محكمة تركية بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 والذي حُول بموجبه آيا صوفيا إلى متحف.