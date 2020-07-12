وزيرة إماراتية تعلق على تغيير واقع آيا صوفيا في تركيا وأثره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت نورة الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، إن تغيير واقع آيا صوفيا يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني، واصفة بأنه كان دوما "أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والأديان".

"آيا صوفيا" معلم تاريخي عمره آلاف السنين...تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوماً أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات..

جاء ذلك في تغريدة للوزيرة الإماراتية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "آيا صوفيا معلم تاريخي عمره آلاف السنين...تغيير واقعه عبر إدخال تعديلات تمس جوهره الإنساني، يضر بالقيمة الثقافية لهذا الرمز الإنساني الذي كان دوماً أيقونة للحوار والتفاعل بين الحضارات والثقافات".

التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه و ضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهداً على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها.

وتابعت قائلة: "التراث الثقافي قيمة عالمية إنسانية وإرث بشري لجميع الشعوب والثقافات والحضارات.. مسؤوليتنا صونه وضمان الحفاظ عليه للأجيال القادمة.. ليبقى شاهداً على تعايش الشعوب والأديان وتسامحها".

ويذكر أن تغريدة الوزير الإماراتية تأتي في أعقاب إعلان السلطات التركية تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تهدف لتوطيد التأييد للرئيس التركي، ردب طيب أردوغان خصوصا بما تشهده تركيا من تحديات اقتصادية وارتفاع بمعدلات البطالة.