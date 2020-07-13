إيران تكشف موقفها من قرار تركيا بتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الإثنين، أن بلاده سعيدة بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، وفقا لتصريحات لأدلى بها لوكالة الأناضول التركية.

وقال موسوي للأناضول: " نحن أيضا شعرنا بالسعادة من قرار فتح آيا صوفيا للعبادة الذي رحّب به شعب تركيا والمسلمون"، على حد تعبيره.

وفي إطار رده على الانتقادات التي تعرضت لها تركيا بسبب هذه الخطوة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "هذه مسألة يتم النظر فيها في سياق السيادة الوطنية لتركيا"، وفقا للأناضول.

وكان قد قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحول "آيا صوفيا" إلى مسجد وإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 بشأنه.