دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتقد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020، نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بادين، ما وصفه بـ"اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء" في مصر، وذلك على خلفية احتفائه بإطلاق سراح المواطن الأمريكي محمد عماشة، والذي كان محتجزا في مصر لأكثر من عام.

وقال جو بايدن في تغريدة له على تويتر، الأحد، أشار فيها إلى تغريدة جنيفر هانسلر من CNN، "أخيرًا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يومًا من السجن في مصر، بسبب حمله لافتة احتجاج".

وأكد بايدن في تغريدته، أن "اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول"، مضيفًا "لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ"ديكتاتوره المفضل"، في مقطع فيديو، خلال لقاء بين الزعيمين المصري والأمريكي، على هامش اجتماعات قمة G7 في فرنسا في سبتمبر أيلول الماضي 2019.

Mohamed Amashah is finally home after 486 days in Egyptian prison for holding a protest sign. Arresting, torturing, and exiling activists like Sarah Hegazy and Mohamed Soltan or threatening their families is unacceptable. No more blank checks for Trump’s "favorite dictator." https://t.co/RtZkbGh6ik

وتوفيت الناشطة الحقوقية المصرية المهتمة بمجتمع الميم، سارة حجازي في كندا، في يونيو حزيران الماضي 2020، بعد أن حياتها بسبب أزمة نفسية تعرضت لها، حيث غادرت مصر، في أعقاب إطلاق سراحها على خلفية القبض عليها بسبب رفعها لعلم التنوع الجنسي في إحدى الحفلات الغنائية.

وكتبت جنيفر هانسلر من CNN، في تغريدة لها على تويتر "علامات الارتياح على وجه العائلة بأكملها"، عندما وصل محمد عماشة إلى المطار "لا تقدر بثمن"، مشيرة إلى أن عماشة اعتقل في القاهرة في الربيع الماضي، بعد أن احتج وحمل لافتة كتب عليها "الحرية لجميع السجناء".