دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن تركي المالكي، الاثنين، إن التحالف اعترض ودمر طائرة بدون طيار "مفخخة"، أطلقها الحوثيون في اتجاه المملكة.

وأحصى المالكي، في بيان، عدد الضربات التي واجهها التحالف منذ صباح الأحد، موضحًا أنه تم تدمير 7 طائرات دون طيار، و4 صواريخ بالستية "في محاولات فاشلة" من الحوثيين، حسب قوله.

وأضاف المالكي أن جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، "تتعمد التصعيد العدائي والإرهابي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل المدني ودول جوار اليمن باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار".

وفي الآونة الأخيرة، تجرى مشاورات برعاية أُممية رامية إلى التوصل إلى اتفاق جديد لحل الأزمة اليمنية القائمة منذ مارس أذار 2015.

ويسعى الاتفاق إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء اليمن، ومعالجة ملفات الرواتب والمطارات والمحتجزين لدى طرفي النزاع.