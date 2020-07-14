معايير وبائية وسياسية واجتماعية واقتصادية لاستقبال زوار الأردن

هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية الدكتور عدنان اسحق، إن هناك لجان متخصصة أشرفت على وضع معايير رئيسية لاستقبال الزوار من خارج الأردن، عند افتتاح المطارات أواخر الشهر الجاري، في مقدمتها المعيار الوبائي لكل دولة، وكذلك معايير "سياسية واقتصادية واجتماعية".

وبين اسحق في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية الثلاثاء، إن اللجنة اعتمدت هذه المعايير استنادا إلى معايير دولية ومعايير منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن 70% من تقييم هذه المعايير، يرتبط بالوضع الوبائي للدول، بينما وزعت نسبة 10% لكل من المعيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لكل دولة، أي بمجموع 30% المتبقية.

وعن المقصود بالمعيار السياسي، قال اسحق إنه لا يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن جزءا منه يتعلق "بالمعاملة بالمثل" من الدولة الأخرى، وأسس إضافية مازالت قيد البحث، وكذلك بالنسبة للمعيارين الاقتصادي والاجتماعي.

أما عن المعيار الوبائي الأساسي، قال اسحق إن عدة محددات تندرج فيه، من أهمها نسبة الفحوصات المخبرية لكل مليون نسمة، و"تسطّح" المنحنى الوبائي "الذي يعتمد على حالات الاصابات أسبوعيا في كل بلد، وفيما إذا شهد هذا المنحنى هبوطا لأسابيع متتالة فهو يحسّن من تقييم التصنيف الذي ستقّسم فيه الدول إلى 3 فئات (أ ضمن المنطقة الخضراء وب ضمن المنطقة الصفراء وج ضمن المنطقة الحمراء).

ومن ضمن المعايير الوبائية الأخرى، وفقا للدكتور اسحق، بين أنه سيشمل أيضا عدد الإصابات الكلي وعدد الإصابات بفيروس كورونا خلال آخر 14 يوما، وعدد الفحوصات المخبرية التي أجريت لكل مليون نسمة منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن الدول المشابهة لحالة الأردن ستكون ضمن المنطقة الخضراء.

وأعلنت الحكومة الأردنية عن "مصفوفة محلية" لتصنيف الوضع الوبائي فيها، تعتمد 5 مراحل، هي الخطر الحرج وعالي الخطورة ومتوسط الخطورة ومعتدل الخطورة إضافة إلى منخفض الخطورة، حيث ما تزال المملكة في خانة التصنيف “معتدل" الخطورة محليا.

وعن تصنيف الأردن وفق المؤشرات الدولية، وفيما إذا كان ضمن نطاق المنطقة الصفراء، علّق اسحق: "وضع الأردن ممتاز ومشابه لدول عديدة منها قبرص وتونس."

وعن الإجراءات المتبعة مع القادمين من تلك الدول بحسب التصنيف، قال: "لن يتم إخضاع القادمين من الدول الخضراء للحجر الصحي ولكن سيتطلب إجراء فحص كورونا قبل 72 ساعة، أما المنطقة الصفراء فبالإضافة إلى الفحص المسبق سيخضعون لفحص ثان عند الوصول، وسيتم إخضاعهم للحجر الصحي لمدة يجري العمل على تخفيضها إلى 8 أيام، أما دول المنطقة الحمراء، فسيخضع لفحص مخبري مسبق، ومن ثم للحجر الصحي 14 يوما في حال ظهور الإصابة مع الوصول، إضافة إلى حجر فندقي 14 يوما مع الإسوارة الالكترونية.

وبين أن الأخير سيخضع للحجر الصحي 14 يوما في حال عدم تسجيل إصابة، قبل السماح له بالبقاء في البلاد وهو البروتوكول التي أعلنت عنه الحكومة في وقت سابق.

ورجح اسحق، أن يصار إلى تأخير فتح المطارات أياما معدودة، ليصبح بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة بدلا من نهاية الشهر الجاري، وفقا لما أعلنه رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز مؤخرا، وذلك بسبب تزامن التوقيت مع عطلة العيد.

وبين أن الأردن اقترب من إجراء نحو نصف مليون فحص مخبري، فيما أشار إلى أن دراسة مسحية بدأتها فرق وزارة الصحة، لاختبار الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا بشكل عشوائي بالتنسيق مع دائرة الإحصاءات العامة، وأنه لم يسبق إجراء هذه الدراسة من قبل.

وأعلنت وزارة الصحة الثلاثاء، عن تسجيل 1198 إصابة بفيروس كورونا حتى تاريخه، وإجراء أكثر من 477 ألف فحص مخبري