دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة - المسؤولة عن صاروخ الإطلاق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في جزيرة تانيغاشيما باليابان، وذلك بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ

وكشفت الجهات المسؤولة عن موعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ، والذي سيكون يوم الجمعة، بتاريخ 17 يوليو/تموز 2020، في تمام الساعة 12:43 بعد منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات، أي 16 يوليو/تموز 2020، في تمام الساعة 08:43 مساء بتوقيت جرينتش، وذلك من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن صاروخ الإطلاق الذي يحمل "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، عن الموعد الجديد لإطلاق المهمة نحو المريخ

وكان من المقرر أن ينطلق مسبار الأمل في 15 يوليو/تموز 2020 عند الساعة 12:51:27 صباحاً بتوقيت الإمارات، أي 14 يوليو/تموز 2020 عند الساعة 08:51:27 مساءً بتوقيت غرينيتش.