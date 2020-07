مسبار "الأمل" يستعد للانطلاق في أول رحلة عربية إلى المريخ

View this post on Instagram

Repost @hopemarsmission ••• بالصور: لقطات أخيرة لمسبار الأمل قبل إطلاقه إلى المريخ.. مجموعة من الصور توضح انتهاء عمليات وضع المسبار داخل كبسولة الإطلاق وتغليفها بالجسم الانسيابي المصمم لحماية المسبار أثناء عملية الإطلاق، وتركيبه على صاروخ الإطلاق (إتش 2 إيه). مجهود كبير لفريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ وفريق ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في تجهيز المركبة الفضائية للحظة الإطلاق التاريخية. #العرب_إلى_المريخ In pictures: Locked and loaded: The Hope Probe, now attached to the payload support structure and encapsulated within the payload fairing, is all set to board the H2A launch vehicle. This is our last glimpse of the Probe before it’s launched into space. Great work by the Emirates Mars Mission and MHI teams in getting the spacecraft ready for its big day. #HopeMarsMission