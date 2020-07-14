مسبار "الأمل" يستعد للانطلاق في أول رحلة عربية إلى المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بتاريخ 15 يوليو/تموز الجاري، سينطلق أول مسبار عربي في رحلة إلى كوكب المريخ، الذي أطلق عليه اسم "مسبار الأمل" ، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

يستعد مسبار الأمل للانطلاق إلى المريخ في 15 يوليو/تموز كأول مسبار عربي

ويهدف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ، عندما يصل إلى الكوكب الأحمر عام 2021، وفقاً للموقع الرسمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، عن اللقطات الأخيرة لمسبار الأمل قبل إطلاقه إلى المريخ، والتي توضح انتهاء وضعه داخل كبسولة الإطلاق وتغليفها بالجسم الانسيابي المصمم لحماية المسبار أثناء عملية الإطلاق، وتركيبه على صاروخ الإطلاق.

ما أبرز محطات اليوم الأخير قبل انطلاق #مسبار_الأمل إلى #المريخ؟ ترقبوا الإطلاق في 15 يوليو عند الساعة 12:51:27 بعد منتصف الليل. https://t.co/P6pGVDJeC8 #العرب_إلى_المريخ @HopeMarsMission https://t.co/qKr3XCoksF

كما كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن أبرز محطات اليوم الأخير قبل انطلاق مسبار "الأمل إلى المريخ.

أبرز محطات الـ24 ساعة الأخيرة قبل إطلاق مسبار الأمل

17 ساعة قبل الإطلاق : الموافقة على نقل صاروخ "إتش 2 إيه" إلى منصة الإطلاق

: الموافقة على نقل صاروخ "إتش 2 إيه" إلى منصة الإطلاق 16 ساعة قبل الإطلاق : نقل مسبار إلى منصة الإطلاق

: نقل مسبار إلى منصة الإطلاق 8 ساعات قبل الإطلاق : تزويد صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه" بالوقود والحصول على الموافقة أولية للإطلاق

: تزويد صاروخ الإطلاق "إتش 2 إيه" بالوقود والحصول على الموافقة أولية للإطلاق 5 ساعات قبل الإطلاق : بدء العد التنازلي لإطلاق الصاروخ

: بدء العد التنازلي لإطلاق الصاروخ ساعة واحدة قبل الإطلاق : إجراء اختبار للأنظمة

: إجراء اختبار للأنظمة 10 دقائق قبل الإطلاق: الحصول على الموافقة النهائية

رحلة مسبار الأمل إلى المريخ

أبرز الحقائق عن رحلة "مسبار الأمل" إلى المريخ

سينطلق من مركز تانیغاشیما الفضائي في الیابان على متن صاروخ شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة "إتش 2 إيه – 202"

سيستغرق في رحلته إلى المريخ مدة تصل إلى نحو 7 أشهر

سيقطع مسافة تقدر بنحو 493.5 مليون كيلومتر بسرعة تصل إلى 121 ألف كيلومتر /ساعة

يستعمل جهاز تعقب النجوم لتحديد موقعه واتجاهه

ستتباطأ سرعته عند وصوله إلى مدار المريخ إلى 14 ألف كيلومتر /ساعة

سيبدأ في الدوران حول المريخ في مدار بيضاوي ويستغرق 55 ساعة لإتمام دورة كاملة حول المريخ

سيكون هناك تأخير في الإشارة المرسلة من المسبار تتراوح بين 13 و26 دقيقة.

الأهداف العلمية لرحلة مسبار "الأمل"

ﯾُﻌﺪ ﻣﺴﺒﺎر اﻷﻣﻞ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺻﺪ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﯾﺦ، ﺣﯿﺚ ﺳﯿﻘﻮم ﺑﺪراﺳﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﻄﻘﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮﻛﺐ اﻷﺣﻤﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.

وخلال رحلته التي ستستغرق سنة مريخية، أي حوالي سنتین من سنوات الأرض، سيرصد مسبار الأمل التغيرات المناخية ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻮي اﻟﺴﻔﻠﻲ للكوكب الأحمر ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮم ﻷول ﻣﺮة، وﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻜﻮﻛﺐ وﻋﺒﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺼﻮل واﻟﻤﻮاﺳﻢ.

تأثير التغيرات المناخية على هروب الأكسجين والهيدروجين من الغلاف الجوي للمريخ

تآكل الغلاف الجوي لكوكب المريخ

دراسة حركة الغبار والماء في الغلاف الجوي لكوكب المريخ

ويعد "مسبار الأمل" أحد المشاريع الفضائية العديدة التي عمل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي خلال السنوات الأخيرة، ومن بين أبرزها إرسال أول إماراتي إلى الفضاء والهدف الطموح لبناء مستوطنة بشرية على كوكب المريخ بحلول عام 2117.