أردوغان يوضح أسباب فشل محاولة الانقلاب ضده بالذكرى الـ4

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن شعب بلاده تجاوز واحدا من أصعب الامتحانات في تاريخهم على حد تعبيره وذلك في إشارة إلى تجاوز محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/ تموز 2016.

جاء ذلك في كلمة لأردوغان نقلتها وكالة الانباء التركية الرسمية، حيث قال إن "محاولة الانقلاب الفاشلة، اصطدمت ببسالة وشجاعة الشعب التركي، الذي قدم 251 شهيدا، خلال التصدي لها".

وأضاف الرئيس التركي أن "الشعب التركي تصدى للطائرات والمروحيات والدبابات والأسلحة، بإيمانه الكبير فقط، بشكل قل نظيره حول العالم، ما أدى لإحباط الانقلاب قبيل طلوع الفجر"، مشددا على أنه "أولى الإرادة الشعبية أهمية كبيرة خلال مسيرته السياسية، وسعى لنيل رضا، ودعم الشعب، في كل خطوة يتخذها، وهو ما ظهر جليا ليلة 15 تموز".

وألقى أردوغان الضوء على أنه وفي "الوقت الذي نزل فيه جميع أبناء الشعب إلى الشوارع بشجاعة كبيرة، هرب زعيم المعارضة (كمال قليجدار أوغلو) إلى المنزل، وأخذ يتابع مجريات الأحداث في المطار والميادين عبر التلفاز"، وفقا لما نقلته الأناضول.