دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، بالتعاون مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، 6 أسماء اتهمتها بتقديم تسهيلات ودعم مالي لتنظيم داعش، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وشملت الأسماء كل من شركة الهرم للصرافة وشركة تواصل وشركة الخالدي للصرافة وعبدالرحمن علي حسين الأحمد الراوي ومنظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ومديرها سعيد حبيب أحمد، وفقا لواس.

ونقلت الوكالة بيانا للمركز جاء فيها: "تُعدُّ تصنيفات هذا اليوم مزيداً من الاستهداف؛ لتعطيل تمويل تنظيم داعش وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة".

وجاء أيضا في بيان المركز: "سيواصل مركز استهداف تمويل الإرهاب تنسيق الإجراءات والجهود لتعطيل تمويل الإرهاب، ومشاركة المعلومات الاستخباراتية المالية، وبناء قدرات الدول الأعضاء من أجل استهداف الأنشطة التي تشكل تهديداً على الأمن الوطني لأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب".

وتضمن البيان أيضا ما يلي: " يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها (6) أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين"، وفقا للبيان.