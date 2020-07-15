أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – اشتعلت 7 ناقلات في حوض للسفن بميناء بوشهر جنوب إيران، الأربعاء، وفقا للإعلام الرسمي الإيراني.

ولم تُسفر الحادثة عن أضرار بشرية بينما تعاملت فرق الإطفاء مع الحرائق، وفقا لوكالة إرنا الإيرانية الرسمية.

وتقع مدينة بوشهر على الساحل الشرقي للخليج وتبعد 700 كيلومتر عن العاصمة الإيرانية، طهران، إلى الجنوب.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في بوشهر لوكالة تسنيم شبه الرسمية الإيرانية، جهانغير ديغاني، إن الحريق اندلع بعد ظهر الأربعاء وتضررت جراؤه 7 سفن ولم يتم احتواء الحريق بعد.

ونشرت تسنيم صورا للسفن بينما كانت تلتهمها النيران، وتصاعدت أعمدة الدخان وظهر حطام السفن، وسيتم الإعلان عن سبب الحريق من جانب المسؤولين الإيرانيين.

وكان قد اندلع حريق، مساء الثلاثاء، في مصنع للألمونيوم في مدينة لامرد، وأُخمد الحريق دون وقوع خسائر بشرية وفقا لوكالة "إلنا" الإيرانية شبه الرسمية.

وتحقق السلطات الإيرانية في حريقي بوشهر ولامرد وفقا للإعلام الرسمي الإيراني، وتشكل الحادثتين امتدادا لحرائق وانفجارات كبيرة في مواقع رئيسية بإيران خلال الأسبوعين الماضيين.