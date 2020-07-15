دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجلت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الأربعاء، انخفاضا في منسوب مياه النيل الأزرق بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا، ما يعني أن بوابات سد النهضة أُغلقت ويؤشر إلى أن إثيوبيا بدأت فعلا بملء السد.

وجاء في بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء السودانية: "تناقلت وسائل الإعلام المحلية والعالمية معلومات وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية تشير إلى بدء اثيوبيا في ملء سد النهضة بالمياه قبل التوصل لاتفاق حول الملء الأول والتشغيل".

وأضافت الوزارة في بيانها قائلة: "وقد طلبت وزارة الري والموارد المائية من أجهزتها المختصة بقياس مناسيب النيل الأزرق بالتحري عن صحة هذه المعلومات. واتضح جليا من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع اثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة".

وتابعت الري السودانية في بيانها قائلة: "تجدد وزارة الري والموارد المائية رفضها لأية إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود الاتحاد الأفريقي ورئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط الخلافية العالقة والتي يمكن الاتفاق حولها إذا توفرت الإرادة السياسية وستتابع الحكومة السودانية ووزارة الري والموارد المائية هذه التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية"، وفقا للخرطوم.

يذكر أن التلفزيون الرسمي الإثيوبي كان قد نقل تصريحات لوزير الري قال فيها إن بلاده بدأت بالفعل بملء خزان السد، قبل أن تتناقل وسائل إعلام عدة أنباء عن نفي أديس أبابا صحة ما نُقل.